Efteling

Feest der herkenning voor Efteling-fans in vernieuwd hotel: koffers vol met knipogen

Efteling-fans moeten hun ogen goed open houden in de lobby van het vernieuwde Efteling Wonder Hotel. Bij de receptie is een kast vol met oude koffers te vinden. Voor liefhebbers vormen de decorobjecten een feest der herkenning: ze bevatten een heleboel verwijzingen naar bekende en minder bekende Efteling-verhalen.

Veel bezoekers zullen de knipogen naar Holle Bolle Gijs, Carnaval Festival, Max & Moritz, Bäckerei Krümel, de Stoomtrein, mijnbaron Gustave Hooghmoed, Pinokkio en Python Pietje wel begrijpen. Een zwevende koffer met een tulp erop? Die behoort toe aan de Vliegende Fakir. Andere namen zijn lastiger te ontcijferen.

Zo verwijst de afkorting G.T.E. naar de oude naam Golden Tulip Efteling Hotel. Een koffer van J. Verhoeven is een eerbetoon aan voormalig Efteling-architect Jan Verhoeven. Er zit een sticker op van het fictieve Café In den Wolk: de toenmalige bijnaam van zijn kantoor, dat hij deelde met wijlen creatief directeur Ton van de Ven.



Huisarts

Ene dokter Van Tuijn liet eveneens een koffer achter. Karel van Tuijn was een Kaatsheuvelse huisarts én jarenlang bestuurslid bij de Efteling. In het attractiepark vinden we ook een verwijzing naar de arts: de verzorgingsruimte tussen De Vliegende Hollander en De Meermin heet het Dokter van Tuijnpaviljoen.



Verder is in de lobby een valies van J. Salet zichtbaar. Joop Salet was tussen 1962 en 1985 de directeur van Efteling-bungalowpark Het Kraanven, de voorloper van Bosrijk. De koffer van Jansen Kleermakers - inclusief een label van Herberg de Ersteling - lijkt te refereren aan conceptontwikkelaar Robert-Jaap Jansen.



Hier verhuurt men schuitjes

Eén van de meest obscure koffers staat in het teken van zeevaart, met de tekst "Kees Jolleman Reizen". Het is een knipoog naar De Huys Duynder Visser, een huisje bij schommelschip de Halve Maen. Daar staat een bordje op met de tekst "Hier verhuurt men schuitjes" en een vermelding van de naam Kees Jolleman.



'Jol' is een ouderwetse term voor een bootje. Meneer Jolleman is dus een scheepsverhuurder, die kennelijk terecht is gekomen in het Wonder Hotel. Zijn koffer bevat herkenbare stickers, waaronder een oude parkeersticker van de Halve Maen. Een embleem van "Seylend Fregat Reizen" is vanzelfsprekend gebaseerd op Het Seylend Fregat, het horecapunt dat voorheen achter het Spookslot stond.



Fata Morgana

Op een sticker met de aanprijzing "Expedities het gehele jaar door naar de noordpool" staat het logo van het verdwenen Sprookjesbos-huisje In de Noordpool. Wie écht thuis is in de Efteling-fanwereld, snapt ook de sticker met de tekst "English, Deutsch, Français, Hollands": dit roepen de koopmannen in de havenscène van Fata Morgana.



"Eigenaar onbekend", valt te lezen op een ander label, maar een silhouet verraadt dat de bijbehorende koffer eigendom is van niemand minder dan Repelsteeltje. Een leren tas met een uil en een hoed hoort bij het Volk van Laaf: het silhouet prijkt op de lessenaar van meester Lavi in het Leerhuys.



Vliegend paard

Tot slot is er een kaartje waar "Pegasus Skyways" op staat. Die term houdt uiteraard verband met houten achtbaan Pegasus, geopend tussen 1991 en 2009 als de voorloper van Joris en de Draak. Men gebruikte het originele logo van de verdwenen rollercoaster. Pegasus is een vliegend paard uit de Griekse mythologie.