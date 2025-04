Disneyland Paris

Geen bitterballen meer in Disneyland Paris: Hollandse snack geschrapt

In Disneyland Paris zijn geen bitterballen meer verkrijgbaar. De Hollandse snack stond de afgelopen jaren op het menu bij The Old Mill, een verkooppunt in parkdeel Fantasyland. Begin dit jaar verdwenen daar de poffertjes. Die zijn nu weer te koop, maar dat ging ten koste van de bitterballen.

Disney introduceerde de bitterballen in 2021. De prijs: 8,50 euro voor vijf stuks. Kennelijk heeft men bij nader inzien toch meer vertrouwen in poffertjes. The Old Mill is te vinden tussen de Princess Pavilion en vaartocht Le Pays des Contes de Fées.

Het assortiment bestaat nu uit koekjes, chips, pizzastukken en poffertjes. Voor een portie poffertjes met suiker moet 6 euro afgerekend worden. Poffertjes met chocoladesaus kosten 6,50 euro. Voor 1 euro extra krijgen bezoekers ook slagroom.



Frikandellen

Na het wegvallen van de bitterballen biedt Disneyland nog wel frikandellen aan. Daarvoor kunnen bezoekers terecht bij een eetkraampje in het Walt Disney Studios Park, in de buurt van de attractie Cars Road Trip.