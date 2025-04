BillyBird Hemelrijk

Dinodagen in Brabants attractiepark: tweede editie met nieuwe dino

Het Brabantse attractiepark BillyBird Hemelrijk staat in de meivakantie in het teken van dino's. Tijdens de tweede editie van de Dinodagen, nog tot en met zondag 4 mei, kunnen bezoekers verschillende dinosaurussen tegen het lijf lopen. Eén daarvan is helemaal nieuw: in de Dino Experience Liveshow komt dit keer een Velociraptor voor.

Naast de voorstelling en meet-and-greets kunnen bezoekers fossielen zoeken onder begeleiding van een ranger. Bij het nieuwe horecapunt De Mammoet is T-Rex Juice verkrijgbaar. Daar kan ook een Dino Muffin geproefd worden. Mascotte Billy draagt voor de gelegenheid een rangeroutfit.

De dino's zijn te vinden in entreegebied Oervallei, waar sinds kort overigens parkmuziek te horen is. Vorig jaar luidde de naam nog Oervalleidagen. Het park belooft dat het evenement - in samenwerking met Van 't Ende Producties - dit keer "grootster dan ooit" is opgezet.