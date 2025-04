Marveld Recreatie

Foto's: rotswerk bij achtbaan in nieuw pretpark Bommelwereld krijgt vorm

In het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld wordt hard gewerkt aan het decor van een achtbaan. Bezoekers van het overdekte attractiepark kunnen vanaf komend najaar een ritje maken in De Bulderbaan, een bescheiden family coaster. De thematiek wordt momenteel vervaardigd door Petro Art Production.

Het gespecialiseerde bedrijf heeft vestigingen in Slovenië, Duitsland en het Limburgse Venlo. Petro Art houdt zich bezig met het construeren van het rotswerk rond de baan. Passagiers razen straks tussen de bruine rotsen door. Hier en daar is beplanting zichtbaar.

De leverancier toont beelden van de werkzaamheden op social media. "Edwin Bomers en Marveld Recreatie hebben ons de kans gegeven om de complete rotsformatie rondom De Bulderbaan te realiseren", meldt de firma. De coaster is ruim 250 meter lang en 12,5 meter hoog. De topsnelheid bedraagt naar verwachting 45 kilometer per uur.



Unieke effecten

Het blijft volgens Petro niet bij rotsen: het publiek zal ook omgeven worden door "grotten die bezoekers meenemen in een mysterieuze ervaring vol unieke effecten, licht en geluid". Bommelwereld, gevestigd in het Gelderse Groenlo, is ontworpen door Jora Vision. Men baseerde zich op de stripverhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes.