Disneyland Paris

Video: deze zomer de hele dag entertainment in Disneyland Paris tijdens het Disney Music Festival

Tijdens het Disney Music Festival, dat afgelopen weekend van start ging, worden bezoekers van Disneyland Paris de hele dag door getrakteerd op extra entertainment. In het Disneyland Park staan maar liefst tien verschillende muzikale acts op het programma. Wie nieuwsgierig is naar het aanbod kan nu kijken naar een ruim veertig minuten durende videocompilatie van alle shows.

De optredens variëren van bandjes met dansende personages tot een zangshow in een overdekt theater. Steeds komt het themalied Viva la Musique terug, in verschillende uitvoeringen. In Main Street U.S.A. treffen bezoekers bij binnenkomst Mary Poppins and the Pearly Band aan. Daar komt ook meermaals per dag Minnie's Marching Band voorbij.

Even verderop, op Central Plaza, dirigeert Goofy de fonteinen bij het kasteel voor Goofy's Imaginary Orchestra. In Fantasyland vinden twee kleine acts plaats: Donald and Daisy's Accordionist en de Musical Meet-up met Rapunzel en Flynn. Adventureland huisvest Timon's Matadance, een voorstelling die we nog kennen van The Lion King & Jungle Festival uit 2019.



Fiesta Latina

In de buurt van de Indiana Jones-achtbaan verschijnt Vaiana, ook wel bekend als Moana, voor de voorstelling Moana and her Musicians. Cowboygebied Frontierland wordt bevolkt door een mariachiband en figuren uit de Pixar-film Coco, onder de noemer Miguel's Fiesta Latina.



Videopolis, het theater bij Discoveryland-restaurant Café Hyperion, is het toneel van Disney Music Hits Concert. Daarin spelen naast zangers en muzikanten ook Knabbel en Babbel een rol, in opvallende outfits. Het Videopolis-complex wordt eveneens gebruikt voor een meet-and-greet met Stitch in een Elvis-kostuum. Het reserveren van een ontmoeting kan gratis via de Disneyland-app.



The Grand Orchestra Finale

's Avonds geven alle acts nog één keer samen een acte de présence tijdens The Grand Orchestra Finale bij het kasteel van Doornroosje. Ook Mickey Mouse laat zich dan zien. In de winkel New Century Notions zijn speciale Music Festival-souvenirs verkrijgbaar.



Het evenement duurt nog tot en met zondag 7 september. Naast alle nieuwe shows gaan Disney Stars on Parade - in de ochtend - en Disney Tales of Magic - in de avond - ook gewoon door.