Foto's: Efteling opent souvenirwinkel bij De Vliegende Hollander

De Vliegende Hollander in de Efteling beschikt vanaf nu over een eigen souvenirwinkel. Voorheen was bij de uitgang van de waterachtbaan een balie met actiefoto's te vinden. De ruimte is de afgelopen maanden verbouwd tot een volwaardig winkeltje, met souvenirs in de stijl van de attractie. Ook kwam er een nieuwe fotowand.

De naamloze shop werd vormgegeven als een werkplaats voor scheepsdecoraties. Er ligt gereedschap en er zijn verschillende houten beelden zichtbaar. Buiten staan kisten met borstbeelden van een kapitein en een vrouw. Daar verscheen ook een nieuwe overkapping. Voor de beeltenis van de kapitein werd een heraut uit het Sprookjesbos hergebruikt.

Het fotosysteem is vernieuwd, waardoor bezoekers beter zichtbaar zijn in de bootjes. In de winkel zijn notitieboekjes in Vliegende Hollander-stijl verkrijgbaar, die gepersonaliseerd kunnen worden. Tegen bijbetaling zetten medewerkers een korte naam op de kaft, in gouden letters.



Voorbeelden

Op drie voorbeelden prijken de voornamen Karel, Jeroen en Willem: verwijzingen naar ontwerpers Karel Willemen en Jeroen Verheij én Willem van der Decken, de spookkapitein uit het verhaal van de attractie. Het afrekenen van de producten kan bij een bemande kassa of een zelfscanpunt.