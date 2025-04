PortAventura World

Staking in PortAventura gaat door: ticketverkoop gestopt, bezoekers worden gewaarschuwd

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World waarschuwt bezoekers voor een naderende staking. In het paasweekend leggen veel medewerkers het werk uit onvrede neer. Er is een 24 uur durende staking afgekondigd voor zaterdag 19 april. De parken blijven geopend, maar het publiek zal wel last ondervinden van de actie.

Het management benadrukt dat er "operationele protocollen en veiligheidsprotocollen geactiveerd zijn" om de overlast te beperken. PortAventura kan naar eigen zeggen echter niet garanderen dat een bezoek of verblijf "voldoet aan de kwaliteitsnormen", staat in een verklaring. "Onze excuses voor het eventuele ongemak."

Uit voorzorg is de verkoop van entreebewijzen voor zaterdag gestopt. Ook het boeken van een hotelovernachting is niet meer mogelijk. Verder biedt men geen Express-passen meer aan, om de wachtrijen over te slaan. Het lijkt erop dat het resort op halve kracht zal draaien.



Versoepeld

Wie een ticket of een verblijf heeft geboekt, krijgt een e-mail met meer informatie. Daarin wordt uitgelegd dat toegangskaarten voor 19 april op alle resterende dagen van seizoen 2025 gebruikt kunnen worden. Verder zijn de regels voor het verplaatsen van een hotelboeking tijdelijk versoepeld.



De staking werd begin deze maand aangekondigd. Vakbonden zijn ontevreden over het verloop van onderhandelingen over een nieuwe cao. Volgens de bonden wil PortAventura de rechten van werknemers inperken, door langere werkdagen te eisen voor minder geld.