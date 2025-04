Attractiepark Toverland

Toverland schakelt voormalig Efteling-manager in voor nieuw hotel- en verblijfsresort

Toverland is achter de schermen nog steeds druk bezig met het ontwikkelen van eigen verblijfsaccommodaties. Daarbij heeft het Limburgse attractiepark de hulp ingeschakeld van een bekend gezicht in de pretparkwereld: oud-Efteling-manager Coen Schelfhorst.

Schelfhorst werkte tussen 2004 en 2013 voor de Efteling, in verschillende managementfuncties. Hij begon als de manager van het Efteling Golfpark. Enkele jaren later werd hij de projectmanager van vakantiepark Efteling Bosrijk. In die hoedanigheid was hij medeverantwoordelijk voor het concept, de marketing, de bouw en het functioneren van Bosrijk.

In 2008 groeide het takenpakket, toen hij alle verblijfsaccommodaties van de Efteling onder zijn hoede kreeg. Vervolgens was hij van 2011 tot begin 2013 adjunct-directeur horeca. Schelfhorst komt uit de hotelwereld: sinds de jaren negentig runde hij verschillende hotels. Na zijn vertrek bij de Efteling zette hij GuestHouse Hotel Kaatsheuvel op, op een steenworp afstand van het sprookjespark.



Vrijstaande hotelkamers

Die ervaring zet hij nu in voor Toverland. De familie Gelissen, die het park bezit, vroeg hem om mee te denken over de realisatie van verblijfsmogelijkheden. Toverland droomt al jaren van een eigen vakantieresort. In 2022 werd nog een vergunningsaanvraag gedaan voor zestig vrijstaande hotelkamers, honderd tenten en veertig standplaatsen voor tenten en campers.







Die aantallen waren echter slechts indicatief, benadrukte Toverland destijds. Eind 2023 doken technische tekeningen op van een vakantieverblijf met de werktitel Ithaka Resort, gelegen naast houten achtbaan Troy. "Wij hopen dit resort te kunnen openen in 2024", liet een woordvoerder toen weten.



Anderhalf jaar vertraging

Hij sprak over "een mooie volgende stap". Uiteindelijk werden de plannen toch omgegooid en kreeg de bouw van een kantorencomplex voorrang. Vervolgens liep dat bouwproject anderhalf jaar vertraging op. De wens om een resort uit de grond te stampen, ligt ondertussen dus nog altijd op tafel.



Of het zal gaan om accommodaties met een Grieks thema, zoals eerder de bedoeling was, is afwachten. Wel staat vast dat Toverland hulp krijgt van ervaringsdeskundige Schelfhorst en zijn Efteling-expertise.



Haalbaarheidsstudie

"Coen helpt Toverland met de ontwikkeling van een nieuw hotel- en verblijfsresort", bevestigt een voorlichtster. "Hij ondersteunt in het projectteam, met het opstellen van de haalbaarheidsstudie en het vormgeven van de exploitatie van het nieuwe resort." Toverland kan nog niet zeggen wanneer we meer zullen horen over de plannen.



Schelfhorst werd onlangs geïnterviewd over zijn carrière door de Efteling-podcast Kleine Boodschap. In dat gesprek kwam het Toverland-project ook kort ter sprake.