Walibi Belgium

Walibi Belgium blundert met magneten vol fouten: 'Onaanvaardbaar'

Walibi Belgium heeft niet opgelet bij het bestellen van nieuwe achtbaanmagneten. Het pretpark liet magneten maken die in het teken staan van verschillende rollercoasters, met enkele technische specificaties en een bovenaanzicht van het baanverloop. De souvenirs bevatten echter meerdere fouten.

Zo staan op de magneet van houten achtbaan Loup-Garou precies dezelfde gegevens als op die van mega coaster Kondaa: 50 meter hoog, 1200 meter lang, 113 kilometer per uur. In werkelijkheid is de houten coaster 28 meter hoog en 1035 meter lang, met een topsnelheid van 80 kilometer per uur.

De nieuwe familieachtbaan Mecalodon haalt volgens de magneten een hoogte van 55 meter. Dat is maar liefst 40 meter meer dan de daadwerkelijke hoogte. De informatie op de magneet van achtbaan Tiki-Waka lijkt wel te kloppen.



Bizar

Fansite Walibi Report publiceerde beelden van de producten op Facebook. "Dit is allesbehalve professioneel", luidt één van de commentaren. "Het is een geweldig idee, maar die fouten zijn bizar", reageert een fan.



"Zo veel missers zijn onaanvaardbaar", schrijft een ander, die vindt dat de verantwoordelijke manager ontslagen zou moeten worden. "Je ziet kwantiteit boven kwaliteit en dat is niet voor het eerst", aldus een Facebook-gebruiker. "Jammer, maar tegelijkertijd is het typisch Belgisch."