PortAventura World

Slechts handjevol attracties open in PortAventura door staking

Bezoekers van PortAventura World in Spanje kwamen vandaag van een koude kermis thuis. Door een grote staking konden 's ochtends slechts vier attracties in het pretparkresort geopend worden: de achtbanen Dragon Khan, Shambhala en Furius Baco en de Sesamstraat-darkride Street Mission.

De rest van de attracties in PortAventura Park was niet beschikbaar. Ook de meeste horecagelegenheden bleven dicht. Later op de dag kon het totale aantal operationele attracties opgeschroefd worden tot negen stuks: nog steeds een schijntje van het gebruikelijke aanbod.

Bij de parkeerplaats verzamelden zich vele honderden stakende werknemers met vlaggen, borden en spandoeken. 's Middags had het losstaande pretpark Ferrari Land open moeten gaan, maar dat ging uiteindelijk niet door vanwege het tekort aan personeel. Wie al tickets had gekocht, mag op een later moment terugkomen.



Extra stakingsdagen

Vakbonden hadden opgeroepen tot een 24 uur durende staking in het paasweekend omdat onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Ze beweren dat ongeveer 80 procent van het personeelsbestand het werk neerlegde. Vandaag werd duidelijk dat er nog twee extra stakingsdagen gepland zijn: donderdag 1 en vrijdag 2 mei.