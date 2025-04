Efteling

Video: Efteling-attractie Symbolica minutieus nagemaakt in computergame Planet Coaster

Een Efteling-fan heeft videogame Planet Coaster gebruikt om de attractie Symbolica zo nauwkeurig mogelijk na te maken. Léon van Houwelingen startte in december 2022 met het omvangrijke digitale bouwproject. Ruim twee jaar later is hij klaar en kan hij het eindresultaat laten zien.

In Symbolica wordt een audiëntie bij de koning verstoord door de brutale tovernar Pardoes. Hij nodigt de bezoekers uit om samen met hem de geheime vertrekken van het Paleis der Fantasie te ontdekken. Van Houwelingen bouwde niet alleen het attractiegebouw na, maar ook de decors aan de binnenkant.

Een video van bijna acht minuten toont het exterieur van het paleis en de voorshow in de Vestibule. Op het YouTube-kanaal van de maker zijn nog losse video's te vinden met de onride-beelden van de drie verschillende tours, de Heldentour, de Schattentour en de Muziektour.



Niet makkelijk

"Het was niet makkelijk om gemotiveerd te blijven om dit grote project af te maken", geeft de maker toe in gesprek met Looopings. "Zeker niet toen ik hoorde dat Planet Coaster 2 in 2024 zou uitkomen." Van Houwelingen, die in 2019 al op de proppen kwam met een digitale replica van Fata Morgana, gebruikte de eerste versie van het spel.



Aanvankelijk dacht hij dat het nabouwen van Symbolica onmogelijk was. De mogelijkheden van de game zijn immers beperkt. Zo kan er geen apart uitstapstation gecreëerd worden. "En er zitten zo veel details en animatronics in. Het was echt niet makkelijk om daar iets van te maken in Planet Coaster."



292.000 objecten

Soms duurde het uren om de juiste onderdelen te vinden voor het namaken van een pop. Uiteindelijk gebruikte Van Houwelingen 292.000 objecten voor de volledige attractie en de omgeving. Het is ook gelukt om ervoor te zorgen dat de virtuele Planet Coaster-bezoekers daadwerkelijk een ritje kunnen maken.