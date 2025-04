Recreatiepark TerSpegelt

Brabants vakantiepark opent spectaculaire bandenglijbaan met vrije val

Een vakantiepark in Noord-Brabant laat gasten door de lucht vliegen in een spectaculaire nieuwe attractie. Recreatiepark TerSpegelt heeft de TubbyJump in gebruik genomen: een combinatie van een bandenglijbaan en een vrije val. De permanente installatie is afkomstig van de Nederlandse leverancier Swedice uit Den Bosch.

Het concept draagt de naam modi funtower. De initiatiefnemers spreken over een "innovatieve attractie", bestaand uit een 9 meter hoge toren. Bezoekers kunnen kiezen uit zes verschillende afdalingen en sprongen, zonder water. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

TubbyJump telt twee jump slides van 9 meter hoog en 32 meter lang. Wie naar beneden glijdt, eindigt op een gigantisch luchtkussen. Verder is er een 6 meter hoge en 36 meter lange family slide met een heuvel. Tot slot werd gezorgd voor drie springplatforms met verschillende hoogtes: 2, 4 en 6 meter.