Efteling

Efteling bevestigt komst van driedubbele vrijevaltoren: eerste ontwerp

De Efteling opent in de zomer van 2026 een driedubbele nieuwe attractie. In het themagebied van dive coaster Baron 1898 worden drie family freefall towers gebouwd: bescheiden vrijevaltorens voor families, afkomstig van de Duitse fabrikant Zierer. Dat heeft de Efteling zojuist officieel bevestigd. Tegelijkertijd verscheen een ontwerp.

Looopings maakte begin dit jaar voor het eerst melding van het project. Gisteren werd duidelijk dat het zou gaan om drie torens: een unicum, want normaal gesproken levert Zierer het attractietype in een enkele of dubbele uitvoering. De Efteling koos dus voor een hogere capaciteit.

Per uur kunnen in theorie zeshonderd personen een ritje maken. De nog naamloze toevoeging wordt gerealiseerd naast de mijnschacht van de achtbaan. Het gaat om een ontwerp van Karel Willemen, bekend van onder meer De Vliegende Hollander en Joris en de Draak. De Baron, geopend in 2015, werd ontworpen door zijn collega Sander de Bruijn.



Bredere doelgroep

De werkzaamheden starten na de zomervakantie van 2025. "Deze nieuwe familieattractie vult het gebied rondom Baron 1898 naadloos aan", zegt directeur creatief en commercieel directeur Koen Sanders. "Het is bewust kleinschaliger van karakter en draagt juist daardoor bij aan de capaciteit en het attractieaanbod voor een bredere doelgroep."



Sanders belooft dat de thematiek van Baron 1898 behouden blijft: Efteling-bezoekers worden ondergedompeld in de sfeer van mijnbaron Gustave Hooghmoed en de Witte Wieven. Volgens het verhaal zijn zij als het ware de schoorsteenvegers van de baron.



Drievliet

Het attractietype staat al op vier plaatsen in de Benelux. Drievliet heeft sinds 2016 een vergelijkbare toren onder de noemer Chute. Verder zijn er drie Plopsa-parken met een soortgelijke vrije val: Plopsa Indoor Coevorden, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsaland De Panne. Daar heten de attracties De Vuurtoren of De Valtoren.



Voorbeelden van andere Europese parken met één of twee family freefall towers zijn Hansa-Park, Holiday Park, Legoland Deutschland, Europa-Park, Heide Park en Phantasialand in Duitsland, Parc Spirou en Nigloland in Frankrijk, Legoland Windsor en Paultons Park in het Verenigd Koninkrijk, Liseberg en Gröna Lund in Zweden en Legoland Billund, Djurs Sommerland en Fårup Sommerland in Denemarken.











Ontwerp van huidige situatie (2015)