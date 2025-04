Disneyland Paris

Knipogen naar Disneyland Paris bij speciale tentoonstelling Disney100: The Exhibition

Een speciale Disney-expositie is na München en Londen nu te vinden naar Parijs - dé stad van het Europese Disney-resort. Voor die gelegenheid zijn verschillende verwijzingen naar Disneyland Paris toegevoegd aan Disney100: The Exhibition. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 5 oktober.

In Disney100: The Exhibition beleven bezoekers de honderdjarige historie van The Walt Disney Company aan de hand van honderden kunstwerken, kostuums, rekwisieten en andere memorabilia. Veel objecten zijn afkomstig uit de beroemde Walt Disney Archives.

In één van de ruimtes vinden bezoekers bijvoorbeeld een karretje van de achtbaan Matterhorn Bobsleds, een kopje van de Alice in Wonderland-theekopjesmolen en een bootje van Peter Pan's Flight. Ook wordt een kostuum van de Phantom-animatronic uit spookhuis Phantom Manor tentoongesteld.



75 minuten

Volgens de organisatie zijn bezoekers ongeveer 75 minuten zoet. Ze kunnen zich vergapen aan ruim 250 objecten in negen verschillende galerieën. De focus ligt op de Disney-films, van klassiekers tot moderne toevoegingen. Ook Pixar, Star Wars en Marvel worden vertegenwoordigd.



De tijdelijke attractie is te vinden in evenementenlocatie Paris Expo Porte de Versailles. Reguliere tickets kosten 39 euro per persoon. Online zijn voordeligere entreekaarten verkrijgbaar op datum. Kinderen onder de 4 jaar mogen gratis naar binnen.