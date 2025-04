Efteling

Efteling wil geen twee vrijevaltorens bouwen, maar drie

Het plan voor nieuwe vrijevaltorens in de Efteling is een stuk concreter geworden. Looopings kon begin dit jaar al melden dat het de bedoeling is om bij achtbaan Baron 1898 meerdere family freefall towers neer te zetten. Toen bevond het project zich nog in de ontwikkelingsfase.

Inmiddels is er intern zekerheid: er komen inderdaad kleine vrijevaltorens van de Duitse fabrikant Zierer te staan bij Baron 1898. Het standaardmodel is ongeveer 12 meter hoog. Het gaat echter niet om een dubbele uitvoering, zoals eerder werd gedacht, maar om een driedubbele variant.

Om de capaciteit te verhogen heeft de Efteling drie gelijkaardige torens besteld. Een woordvoerder kan dat in gesprek met Looopings op dit moment niet bevestigen. Volgens ingewijden laat de officiële communicatie niet lang meer op zich wachten.



Vrijelvalbeleving

We kennen het attractietype onder meer van Drievliet, Plopsaland De Panne, Phantasialand en Europa-Park. Voor de Efteling is het een manier om meer attractiecapaciteit te realiseren én om kinderen die nog niet in Baron 1898 mogen of durven toch een vrijelvalbeleving te kunnen bieden.



Het gebied rond dive coaster Baron 1898 draait om de Nederlandse mijnbouw in de negentiende eeuw, al wordt in de Efteling geen steenkool maar goud gewonnen. Mijnbaron Gustave Hooghmoed probeert bezoekers over te halen om goud voor hem te delven, maar de vruchtbare grond wordt beschermd door Witte Wieven. Zij proberen de pogingen te saboteren.