Efteling

Fan ontdekt: deze gouden bal gebruikt de Efteling bij De Kikkerkoning

In het Sprookjesbos van de Efteling spuiten vier kikkers al tientallen jaren een gouden bal omhoog, maar waar komt die bal vandaan? Een oplettende Efteling-fan heeft ontdekt hoe het attractiepark aan de bal komt die gebruikt wordt in het sprookje De Kikkerkoning.

Op het Herautenplein is al sinds 1952 een kikkerfontein te vinden. Blikvanger is een gouden bal die te midden van rotsblokken op omhoog spuitende waterstralen in de lucht wordt gehouden. Het blijkt niet te gaan om handwerk uit het Efteling-atelier, maar om een product uit een sportwinkel.

De Efteling gebruikt de rubberen glitterbal van het merk Pastorelli, onder meer verkrijgbaar bij webshop SportEmotion. De bal kost daar 74,95 euro. Wie goed kijkt, kan de merknaam Pastorelli op de dansende bal zien staan.



Extra veel grip

De leverancier spreekt over een "topkwaliteit gouden rubberen ritmische gymnastiek-bal met gouden glitters over de hele bal en extra veel grip". De wedstrijdbal van ongeveer 415 gram, goedgekeurd door Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), heeft een doorsnede van 18 centimeter.



"De bal mag alleen en exclusief gebruikt worden op een ritmisch tapijt, parket of gepolijst hout", staat erbij. De Efteling heeft ongetwijfeld een voorraadje met gouden ballen: het gebeurt weleens dat de bal per ongeluk uit de fontein gespoten wordt en kwijtraakt.