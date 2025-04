Marineland Côte d'Azur

Gesloten dierenpark Marineland krijgt geen toestemming om orka's en dolfijnen te verplaatsen

Het Franse dierenpark Marineland ging begin dit jaar definitief dicht, maar meerdere dieren hebben het gesloten park nog steeds niet verlaten. Het was de bedoeling om de twee orka's en twaalf dolfijnen te verhuizen naar Spanje. Voorlopig gaat dat echter niet door.

De orka's Wikie en Keijo hadden ondergebracht moeten worden in Loro Parque, gelegen op het Spaanse eiland Tenerife. Die trekpleister is eigendom van de Duitse zakenman Wolfgang Kiessling. Verder zouden de dolfijnen opgevangen worden in de Spaanse hoofdstad Madrid.

De Spaanse autoriteiten geven echter geen toestemming voor de verhuizingen, omdat de beoogde faciliteiten niet zouden voldoen aan de eisen. Het gevolg is dat de orka's en dolfijnen voorlopig vastzitten in het gesloten Franse park. Daar zullen de komende tijd verzorgd moeten worden.



Urgent

Marineland is eigendom van Parques Reunidos, bekend van onder meer Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park. Het management geeft aan dat de verplaatsingen "uiterst urgent" zijn, aangezien contracten met verzorgers medio april aflopen. Bovendien hebben de dierenverblijven eigenlijk onderhoud nodig.