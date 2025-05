Nieuws

Het Echte Leven in de Dierentuin terug op tv: seizoen zeven start vanavond

De tv-serie Het Echte Leven in de Dierentuin is terug. Vanaf vanavond krijgen kijkers nieuwe verhalen voorgeschoteld uit twee verschillende dierentuinen: Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Het zevende seizoen, bestaand uit zes afleveringen, wordt de komende weken op zaterdag uitgezonden om NPO 1, steeds om 20.30 uur. Alleen op zaterdag 17 mei en zaterdag 7 juni zijn er geen uitzendingen vanwege het Eurovisie Songfestival en een kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal voor mannen.

De productie is wederom in handen van I Care Producties (ICP) en omroep NTR. Beelden uit dierenverblijven worden afgewisseld met interviews met verzorgers. Aflevering één gaat onder meer over de koala's die vorig jaar naar Rhenen kwamen. Verder besteedt men aandacht aan bizons in Blijdorp en roodbuiktamarins in Ouwehands.



Reuzenpanda's

Later dit seizoen behandelen de makers onder andere overgewicht bij de stokstaartjes, puberende pelikanen, liefdesperikelen bij de olifanten en verleiding bij de reuzenpanda's. De afleveringen zijn ook te zien op streamingplatform NPO Start.