Efteling

Video: Vliegende Hollander in de Efteling weer open met nieuwe scène

De Vliegende Hollander in de Efteling is vernieuwd. In de afgelopen drie maanden kreeg het gedeelte bij de kettinglift een grote make-over. In plaats van een grijnzende schedel van spookkapitein Willem van der Decken zien bezoekers nu een scheepswrak. Vanmiddag vond de heropening plaats, een dag eerder dan gepland.

Eigenlijk zou de onderhoudsbeurt bij De Vliegende Hollander morgen pas afgerond zijn, op goede vrijdag. Wie vandaag in de Efteling is, heeft dus geluk. De aanpassingen vonden plaats bij de tiende scène in de rit. Daar vallen sloepen stil in een hoek van 45 graden, nadat ze als het ware zijn opgeslokt door het spookschip waar de attractie naar vernoemd is.

Voordat inzittenden de helling op getakeld worden, komen ze nu midden in een brandend scheepswrak terecht, omringd door bungelende vaten en draperieën. "Het staat symbool voor het binnenste van de verrotte ziel van Willem van der Decken", vertelde ontwerper Karel Willemen eerder. "Wij horen hier niet thuis."



Boegbeelden

De Vliegende Hollander opende in 2007. Het is niet voor het eerst dat de Efteling ingrijpende veranderingen doorvoert bij de waterachtbaan. Twee jaar geleden werd een scène met een watergordijn en een videoprojectie al vervangen door een scheepskerkhof met boegbeelden, ook onder leiding van Willemen.