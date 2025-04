Walibi Holland

Walibi Holland stopt na twee weken weer met Garantietickets voor YoY

Walibi Holland verkoopt geen Garantietickets meer voor de nieuwe achtbaan YoY. De dubbele single-rail coaster werd twee weken geleden geopend. Vanwege de beperkte capaciteit riep Walibi de zogeheten YoY Garantie in het leven: voor 2,50 euro per rit waren bezoekers verzekerd van een plekje in de wachtrij.

Het pretpark waarschuwde dat de rijen afgesloten konden worden bij grote drukte. Alleen personen met een YoY Garantie zouden dan nog toegang krijgen. Men verwachtte heel veel animo, maar na de officiële opening op zaterdag 5 april bleken de Garantietickets eigenlijk niet meer nodig.

Daarom worden ze per direct niet meer verkocht. "YoY Garantietickets zijn niet meer beschikbaar, maar eerder gekochte YoY Garantietickets blijven gewoon geldig op de datum en het tijdslot dat op het ticket staat", staat op de Walibi-website.



Fast Lane

"Het is niet meer nodig om YoY Garantietickets te kopen voor gegarandeerd toegang tot YoY." Wie voorrang wil krijgen bij de rollercoaster is nu aangewezen op de reguliere betaalservice Fast Lane, te koop via walibifastlane.nl.