Familiepark Drievliet

Video: Bankzitters eten zichzelf misselijk in Drievliet

De leden van het populaire YouTube-kanaal Bankzitters hebben het Haagse attractiepark Drievliet een hele dag voor zichzelf gehad. Niet alleen voor de lol, maar voor het voltooien van een uitdaging: het leegeten van een automaat vol met zure en zoete snacks en drankjes.

Daarvoor werden de youtubers verdeeld in twee teams: Milo ter Reegen en Koen van Heest tegen Robbie van de Graaf en Raoul de Graaf. Om geld te verdienen voor de automaat voerden de heren verschillende opdrachten uit bij de attracties van Drievliet. Dat resulteerde in een uitzending van meer dan een uur.

Elke attractie werd gekoppeld aan een bijpassende challenge. Zo was het de bedoeling om een vis in leven te houden in achtbaan Kopermijn, ballonnen op te blazen in het reuzenrad en spekjes te eten in de monorail. Bij andere opdrachten moesten de teams onder meer rebussen over liedjes oplossen, galopperen als paarden, vliegen met een drone en rijden met een rolstoel.



Jade Anna

In lanceerachtbaan Formule X kregen de deelnemers een blinddoek op, in powered coaster Dynamite Express moesten de passagiers het alfabet achterstevoren opzeggen. Het team dat in de Kakelcarrousel stapte, kreeg de opdracht om te luisteren naar de podcast van influencer Jade Anna van Vliet. De oldtimerbaan van Old McDonald werd het decor van een geïmproviseerd boerenprotest.



Verder kunnen kijkers zien hoe de Bankzitters zich verkleden als honden, muntjes uit een fontein halen en hun tegenstanders natspuiten met een waterpistool. Bij thrillride Nautilus kropen de influencers in de huid van feestact Snollebollekes. Op de achtergrond is ook regelmatig Drievliet-marketingmanager Danny van der Weel te zien.