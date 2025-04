Walibi Holland

Schrijnend: Walibi Holland houdt twaalf attracties gesloten vanwege personeelstekort, storingen en onderhoud

Walibi Holland hield vandaag maar liefst twaalf verschillende attracties gesloten. Het attractieaanbod heeft te lijden onder een structureel personeelstekort, technische storingen en uitgelopen onderhoudswerkzaamheden. Naar verwachting is de schrijnende situatie morgen niet veel beter.

Wie vandaag in Walibi was, kon geen ritje maken in achtbaan Lost Gravity, wildwaterbaan El Rio Grande, boomstambaan Crazy River, reuzenrad La Grande Roue, oldtimerbaan Le Tour des Jardins, carrousel Merrie Go'Round, theekopjesmolen Pavillon de Thé, treinbaan Walibi Express, botsauto's Mini Taxi's, fietsmolen Wind Seekers, watergevecht Splash Battle en vrije val Skydiver.

Verder kampte suspended coaster Condor enkele uren met een technisch mankement. Walibi bleef open tot 17.00 uur. Naar verwachting is Lost Gravity morgen wel weer in bedrijf. In dat geval gaat draaiend huis Merlin's Magic Castle dicht. Er is niet voldoende personeel om beide attracties tegelijk operationeel te houden.



Grootste uitdaging

Bij Crazy River is men nog bezig met het afronden van het winteronderhoud. Lost Gravity bleef onverwachts dicht door een storing. In alle andere gevallen is een tekort aan medewerkers de boosdoener. "De grootste uitdaging waar we op dit moment mee zitten, is een personeelstekort", bevestigt een Walibi-woordvoerder tegenover Looopings.



"Het zorgt ervoor dat we sommige attracties niet kunnen openen." Hoe beslist het Walibi-management welke rides gesloten blijven en welke wel open zijn? "We selecteren op basis van de interesses van het publiek", legt de voorlichter uit. Het pretpark lokt doordeweeks buiten de vakanties vooral schoolreisjeugd.



Yummy Tummy

Ook op horecagebied kan Walibi niet genoeg werknemers vinden. Het heeft als gevolg dat eetgelegenheden als Cock-a-Doodle-Doo, Yummy Tummy, The Bakery, Toast 'n Wrap, The Answer Is Food en Donut Factory de luiken en deuren gesloten moeten houden. Daardoor ontstaan lange rijen bij de verkooppunten die wél open zijn.



"Bezoekers worden natuurlijk wel gepast gecompenseerd op een dag als vandaag", benadrukt de woordvoerder. In dergelijke gevallen deelt men doorgaans kortingsvouchers of vrijkaarten uit bij de uitgang. Walibi verwelkomde vandaag ongeveer 3500 bezoekers. Morgen zijn dat er naar verwachting 8500, meer dan twee keer zo veel.