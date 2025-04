Efteling

Efteling maakt zich geen zorgen over Universal-pretpark in Engeland: 'Positieve ontwikkeling'

Gaat een nieuw Universal Studios-attractiepark in Engeland de Efteling wegvagen? Ziet de Efteling de komst van Universal met angst en beven tegemoet? Zijn er in Kaatsheuvel miljoeneninvesteringen nodig om het hoofd boven water te houden? Niets van dat alles, vertelt een woordvoerder aan Looopings. De Efteling ziet het project juist als een "positieve ontwikkeling".

Universal is van plan om een groot pretparkresort uit de grond te stampen in het Engelse Bedford, goed voor 8,5 miljoen bezoekers per jaar. De Efteling verwelkomt jaarlijks ruim 5,5 miljoen bezoekers. Het megaproject is vergelijkbaar met de introductie van Disneyland Paris in 1992: wederom gaat een Amerikaanse entertainmentgigant proberen om in Europa voet aan de grond te krijgen.

De bouw van Disneyland Paris zorgde begin jaren negentig voor heel wat kopzorgen bij andere Europese parken, waaronder bij de Efteling. Grote investeringen als Droomvlucht en het Efteling Hotel moesten het Disney-geweld het hoofd kunnen bieden. Bovendien werd de samenwerking met andere Europese parken geïntensiveerd, in de hoop samen een vuist te kunnen maken tegen Disney.



Contrast

Vandaag de dag kan het contrast bijna niet groter zijn. Op kantoor in Kaatsheuvel is er niemand die slecht slaapt door het nieuws over Universal. Integendeel: men ziet ook voordelen. "We maken ons geen zorgen", zegt een voorlichter in gesprek met Looopings. "We zien het als een positieve ontwikkeling voor de branche en voor het toerisme in Europa."



Gaat de Efteling überhaupt iets merken van de opening van Universal Studios Great Britain? Dat is afwachten, legt de woordvoerder uit. "Maar we verwachten niet dat het bezoekers weg gaat trekken bij de Efteling. Het is aanvulling op het aanbod in Europa."



Klein aandeel

Britten vormen wel een steeds belangrijkere doelgroep voor de Efteling. In 2023 werd 12 procent van de groei in bezoekersaantallen nog toegeschreven aan Britse bezoekers. De voorlichter bevestigt dat alsmaar meer mensen uit het Verenigd Koninkrijk naar de Efteling komen. "En dat is een mooie ontwikkeling, maar het is nog een relatief klein aandeel."



In theorie kan Universal roet in het eten gooien voor de groeistrategie. Toch overheerst bij de Efteling momenteel de gedachte dat beide bestemmingen "prima naast elkaar kunnen bestaan", aldus de woordvoerder. "Groot-Brittannië blijft voor ons een focusland, net als Duitsland, België en Frankrijk. Daar zien we de meeste mogelijkheid tot groei in de komende jaren."



Shrek

De parken van Universal staan in het teken van bekende merken als Harry Potter, Jurassic World, Super Mario, Transformers, The Mummy, Minions en Shrek. Wordt het niet eens tijd dat de Efteling ook gaat investeren in het binnenhalen van externe merken, om meer internationale allure te krijgen?



De Efteling denkt bij monde van de woordvoerder van niet. "Daar ligt op dit moment in ieder geval niet de focus op. Die ligt op het creëren van belevingswerelden, zoals recent het Huyverwoud. We onderscheiden ons juist van andere parken door een eigen authentiek karakter en een natuurrijke omgeving."