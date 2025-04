Efteling

Comedian over Efteling-attractie Fata Morgana: 'Meest cliché, racistische ooit'

Een cabaretier heeft de bekende Efteling-attractie Fata Morgana op de hak genomen. Hermes Ahmadi, een Nederlandse stand-upcomedian van Afghaanse afkomst, begon over de Arabische boottocht tijdens een optreden. Hij noemde het gekscherend "een hele rare attractie".

Fata Morgana staat al sinds 1986 in de Efteling. Ahmadi beschrijft de darkride op geheel eigen wijze. "Je loopt daar zo binnen in zo'n gigantische hal. En dan op zo'n gammel bootje over zo'n soort raar, vies, stinkend, troebel water. Dan vaar je langs een zogenaamd Midden-Oosters dorpje."

Die scènes hebben echter weinig te maken met de werkelijkheid, grapt de comedian. "Het is het meest cliché, racistische dorp ooit. Want al die poppen die daar zijn, dat zijn allemaal van die dieven, allemaal van die zwervers."



Beschoten

En daar blijft het niet bij. "Je hebt zo'n buikdanseres, zo'n harem. En dan word je ook nog beschoten vanuit een balkon en aangevallen door een tijger." De Sprookjes van 1001 Nacht? Ahmadi heeft er heel andere associaties bij. "Da's niet Afghanistan. Da's Schilderswijk!"



De Schilderswijk in Den Haag is een multiculturele achterstandswijk die vaak in het nieuws komt vanwege spanningen en sociale problematiek. Meer dan 90 procent van de inwoners heeft een migratieachtergrond.



Ramadan

De comedian stond op het podium voor Ramadan Bites, een komisch platform van publieke omroep NTR. "Je bent pas ingeburgerd als je naar de Efteling bent geweest", luidt de beschrijving bij de beelden. De Efteling treft momenteel voorbereidingen voor een ingrijpende make-over van Fata Morgana, met veel aandacht voor de thematiek en de animatronics.