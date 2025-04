Plopsa Group

Danny Verbiest (79) overleden, Samson-acteur en mede-oprichter Studio 100

De geestelijk vader van de pratende hond Samson is op 79-jarige leeftijd overleden. Stemacteur en poppenspeler Danny Verbiest stond samen met Gert Verhulst en Hans Bourlon aan de wieg van entertainmentbedrijf Studio 100, de eigenaar van de Plopsa-pretparken. De parkengroep werd zelfs deels vernoemd naar de hond.

Verbiest trad jarenlang op in de Samson & Gert-shows in Plopsaland De Panne. In 2005 kroop hij voor het laatst in de rol van de hond. Daarna werd het stokje overgedragen door Peter Thyssen. Sinds 2013 is Dirk Bosschaert - Berend Brokkenpap uit Piet Piraat - de poppenspeler van Samson.

Naast de originele stem van Samson was Verbiest ook op een andere manier betrokken bij Plopsaland. In de beginjaren van het Vlaamse pretpark verzorgde hij vertelklasjes voor scholen in de boerderij die we nu kennen als Big & Betsy Hoeve. Als voormalig leerkracht had hij een passie voor het vertellen van verhalen en het delen van zijn ervaringen.



Nog één keer

De Studio 100-grondlegger kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen. In 2021 was hij nog als eregast aanwezig bij de viering van 25 jaar Studio 100 in het attractiepark. Het leverde een emotioneel moment op toen Verbiest op het podium nog één keer van zich liet horen als Samson.



"Het deed deugd hem te zien genieten van het warme en langdurige applaus van het publiek", zegt een Plopsa-woordvoerder over de bijzondere gebeurtenis. Verhulst moest een traantje wegpinken. "We zijn Danny ontzettend dankbaar voor alles wat hij betekend heeft voor Studio 100", vult de Studio 100-baas aan in een gezamenlijke verklaring met Bourlon.



Efteling

Ook in de Efteling trad Verbiest jarenlang op. Samson & Gert verzorgden tussen 1994 en 1997 het zomerentertainment in het Kaatsheuvelse sprookjespark. "We kijken met warme gevoelens terug aan de vele optredens die zij in de jaren negentig gaven", reageert een Efteling-woordvoerder.



Vier zomers lang stond het kinderduo zeven dagen per week op het podium. Verbiest, Verhulst en hun team legden daarmee de basis voor de grote parkshows in de Efteling. In het park werden ook drie videoclips opgenomen. De voorlichter wenst de nabestaanden veel sterkte met het verlies.