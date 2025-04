Attractiepark Toverland

Toverland werkt aan parade voor het zomerseizoen

Toverland treft voorbereidingen voor een kleinschalige parade in de zomermaanden. Het Limburgse attractiepark presenteerde afgelopen najaar al een parade tijdens de Halloween Nights. Voor zomer-evenement Summer Feelings wordt gedacht aan een kleinere variant, vertellen ingewijden aan Looopings.

Het zou gaan om een zomerse stoet met acteurs in entreegebied Port Laguna. Details ontbreken nog. Een woordvoerster laat desgevraagd weten dat de volledige zomerprogrammering later naar buiten komt.

Wel is duidelijk dat Summer Feelings een andere opzet krijgt dan voorheen. Men sprak eerder al over "unieke entertainmentacts die de verhalen van Toverland nog meer tot leven zullen brengen".



Pop-Up Summer Camp

Het zomerfestival duurt dit jaar van zaterdag 5 juli tot en met zondag 24 augustus. Het park is dan dagelijks geopend van 10.00 tot 21.00 uur, met extra entertainment en activiteiten. In dezelfde periode gaat de tijdelijke camping Pop-Up Summer Camp ook weer open, voor het zesde jaar op rij.