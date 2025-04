Belantis

Duits pretpark reageert op desastreuze seizoensstart en gebrek aan nieuwe attracties: 'We hebben tijd nodig'

Een pretpark in Duitsland ligt onder vuur. De seizoensstart van attractiepark Belantis, gelegen in de buurt van Leipzig, viel deze maand deels in het water. In de media wordt geklaagd over gesloten attracties, achterstallig onderhoud en het ontbreken van beloofde nieuwigheden. In een verklaring op social media gaat het management daar op in.

Belantis was de afgelopen jaren onderdeel van Parques Reunidos, de parkengroep van Slagharen, Movie Park Germany en Bobbejaanland. In die periode sprak de directie regelmatig over de bouw van nieuwe attracties, maar er gebeurde niets. Onlangs werd de bestemming overgenomen door Compagnie des Alpes, de groep van de Walibi-parken en Parc Astérix.

Toen Belantis onlangs weer openging na een wintersluiting, bleken meerdere attracties niet te functioneren. De regionale krant Leipziger Volkszeitung schreef een lang artikel waarin wordt gemopperd over kapotte achtbanen, afgebladderde verf, afgebroken decoraties en een gebrek aan investeringen.



Verwaarloosd

"Het park lijkt vervallen, het ziet er op sommige plekken wat armoedig uit", is één van de citaten in het krantenbericht. "Alles is wat verwaarloosd, er moet hier nog heel veel gebeuren", schrijft het dagblad ook. Tot overmaat van ramp waren veel grote attracties dicht. Het geklaag was de directe aanleiding voor het bericht op social media.



"We weten het: slecht nieuws verspreidt zich sneller dan goed nieuws en bij ons gaat ook niet altijd alles goed", meldt Belantis in de verklaring. "Maar wat onlangs in de lokale pers gemeld is, laat niet het gehele plaatje zien." Men benadrukt dat er ook veel mensen een leuke ervaring hadden.



Heel optimistisch

"We willen niets mooier maken dan het is en we weten dat er gevraagd wordt om nieuwe attracties. Eerlijk gezegd: wij ook. De weg is soms langer dan we zelf willen, maar we kijken momenteel heel optimistisch naar de toekomst." De nieuwe Franse eigenaar gaat wél investeren, zo is het idee.



Ook achterstallig onderhoud is een aandachtspunt. "We weten welke dingen aangepakt moeten worden. Maar we hebben op dat vlak vooral één ding nodig: tijd!" Dit jaar werden al wel enkele kleine punten gerealiseerd, waaronder een picknickplaats en overkappingen in wachtruimtes.



Uitzondering

Belantis geeft toe dat de seizoensstart niet goed verliep. "Maar dat was een uitzondering. Sindsdien zijn er geen grote storingen meer geweest!" Het park zegt alle kritiek serieus te nemen. Dat geldt ook voor commentaar op de horeca. "We weten dat je daar soms langer moet wachten in de spits. Dus als je iemand kent die een baan wil: onze horecateams zoeken nog ondersteuning."