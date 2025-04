Efteling

Efteling-bezoekers ondervinden problemen met wifi en mobiel internet

Internetten is deze week een uitdaging in de Efteling. Vanwege werkzaamheden kunnen bezoekers problemen ondervinden met het mobiele bereik. De wifi-verbinding van het attractiepark biedt ook geen uitkomst: die hapert al een paar dagen door een technisch mankement.

Deze week zijn de zendmasten op het dak van het Efteling Wonder Hotel vervangen. Dat zorgde enkele dagen voor moeilijkheden bij het gebruik van mobiele 4G- en 5G-verbindingen. Tegelijkertijd viel ook de officiële Efteling-wifi uit: een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

"Het wifi-probleem is bekend", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We zijn samen met de leverancier van onze wifi aan het kijken naar een oplossing." De issues op het gebied van 4G- en 5G-bereik zouden snel verholpen moeten zijn: de klus op het dak van het hotel is inmiddels afgerond.



Fotopas

Efteling-bezoekers hebben een internetverbinding nodig voor de officiële Efteling-app. Die bevat onder meer de parkplattegrond, actuele wachttijden, de digitale fotopas, entreebewijzen, parkeertickets en abonnementen. Ook kan de app gebruikt worden om eten te bestellen, restaurants en accommodaties te reserveren en hotelkamers te openen.