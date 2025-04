Europa-Park Erlebnis-Resort

Franse vrouw (32) schopt stennis in Europa-Park: extreemrechtse leuzen

Een 32-jarige dronken Franse vrouw heeft voor ophef gezorgd in Europa-Park door stennis te schoppen en luidkeels extreemrechtse leuzen te scanderen. De Française kreeg eerder deze maand ruzie met andere bezoekers in de buurt van de achtbaan Voltron Nevera.

Daarbij ging ze volledig uit haar plaat: ze begon te schreeuwen, waarbij ze volgens de autoriteiten "anti-grondwettelijke taal" uitsloeg, in het Duits. Ook gebruikte ze "symbolen van ongrondwettelijke organisaties". Na de beledigingen en overtredingen was voor de beveiliging van het Duitse pretpark direct de maat vol.

De vrouw werd dan ook weggestuurd en overgedragen aan de politie, die een blaastest afnam. Daaruit bleek dat de dertiger ruim 3 promille alcohol in haar bloed had. Toch reageerde ze opvallend alert toen ze met agenten geconfronteerd werd, aldus de politie.



Vervolgd

In een persbericht spreekt men over "een verbazingwekkend goed evenwicht en een heldere geest". Het incident vond plaats op woensdag 2 april. Vooralsnog blijft de precieze achtergrond van het conflict onduidelijk. De bezoeker wordt strafrechtelijk vervolgd.