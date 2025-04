Holiday Park Germany

Duitsland raakt niet uitgepraat over naamswijziging Plopsaland: 'Teletubbie-ballenbak'

De naamswijziging van het Duitse pretpark Holiday Park houdt de gemoederen flink bezig. Het bekende attractiepark in deelstaat Rijnland-Palts krijgt na 52 jaar een andere naam, namelijk Plopsaland Deutschland. Plopsa Group runt het park sinds 2010. Bij onze oosterburen leidde het nieuws de afgelopen weken tot een hoop commotie.

Kranten citeren regionale bezoekers die allesbehalve blij zijn met de naamswijziging. Dagblad Die Rheinpfalz noemt de aanpassing "controversieel", de krant Mannheimer Morgen spreekt over een "problematische" wijziging. Men laat een marketingprofessor aan het woord die aangeeft dat de term Holiday Park in de volksmond waarschijnlijk nooit zal verdwijnen.

Regionale omroep SWR sprak met buurtbewoners die niets begrijpen van de verandering. Een vrouw geeft aan dat ze bij de term Plopsa eerder denkt aan een coloscopie, een kijkonderzoek in de dikke darm. Zelfs de Staatskanselarij, het overheidsorgaan van de minister-president van de deelstaat, bemoeit zich met de zaak. "Plopsala, wat is hier gebeurd?", verscheen op een officieel Instagram-account.



Onnodig

Nergens wordt zo veel geklaagd over het nieuws als op social media. De Facebook-pagina van Holiday Park staat vol met reacties van teleurgestelde fans. "Wat een onzin", sneert Sandra Groß bijvoorbeeld. "Onnodig", vindt Michael Völker. "Hoe debiel kun je zijn?", vraagt Eric Seel zich af. "Je kiest toch niet zo'n schijtnaam?" Klaus Wolf denkt bij Plopsaland aan "een Hollandse Teletubbie-ballenbak".



Andreas Macholl blijft voortaan thuis. "Een dommere naam kun je het park niet geven, hoeveel je ook investeert." Stefanie Mayer: "Wat een belachelijke naam." Ilse Urban voorspelt "100 procent minder omzet met deze onmogelijke naam". Martina Klein hoopte aanvankelijk op een 1 aprilgrap. "Vreselijke naam", vindt ook Anja Walter. "Dit is wel heel triest", oordeelt Markus Schwarz.



Negatieve associaties

Een "onredelijke beslissing", concludeert Matthias Löcher. Hij benadrukt negatieve associaties te hebben bij de naam Plopsa. "Plumpsen is vallen of falen, pupsen is winderheid en stank, ploppen is een harde knal." Sabrina Schindler: "De naam is een verbinding tussen vele generaties die nu wordt weggevaagd!" Sven Schmitt: "Hoe kun je zo'n traditie om zeep helpen?"



Tobias Patommel zegt zich niets van de wijziging aan te trekken. "Alle herinneringen heb ik aan Holiday Park. Daarom zal ik ook die oude naam doorgeven aan mijn kinderen, niet de nieuwe. Je noemt je vrienden niet ineens anders." Ralph Hemberger hoopt dat het management het besluit wil heroverwegen. "De nieuwe naam is gewoon verschrikkelijk en blijft niet hangen."



Internationale uitstraling

Plopsa heeft de moeite genomen om inhoudelijk te reageren op enkele berichten. "Met de nieuwe naam willen we het park verder ontwikkelen en een sterkere internationale uitstraling geven", luidt de verklaring. "Plopsa is al bekend in verschillende landen, zoals België, Frankrijk of Nederland, en we willen deze bekendheid gebruiken om nog meer families te verwelkomen."



Ondanks al het commentaar gaat de omstreden naamsverandering gewoon door. Op zaterdag 28 juni wordt de term Holiday Park Germany vervangen door Plopsaland Deutschland. Tegen die tijd bestaan er wereldwijd drie Plopsalanden: de Duitse bestemming, vlaggenschip Plopsaland De Panne in Vlaanderen én Plopsaland Ardennes, de nieuwe naam van het Waalse Plopsa Coo.