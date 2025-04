Pakawi Park

Toepasselijke straf voor scholieren die zich misdroegen in Belgische dierentuin

Een groep scholieren heeft een toepasselijke straf gekregen na misdragingen in de dierentuin. Leerlingen van middelbare school Campus Het Spoor gedroegen zich onlangs onbeschoft tijdens een uitje in Zoo Planckendael. De sanctie: de brutale kinderen werden aan het werk gezet in een dierenpark.

Daarvoor werkten leerlingbegeleiders van de school samen met Pakawi Park, een andere dierentuin. Het idee is dat scholieren van strafregels of nablijven nauwelijks iets opsteken. Meehelpen op locatie, onder het mom van een attitudetraining, zou wél effect hebben.

In Planckendael klopten de scholieren op de ruiten van dierenverblijven, melden Vlaamse media. Dat zorgde voor onrust bij de dieren. Toen de bezoekers werden aangesproken, werd de medewerker in kwestie lastiggevallen. Diegene deed later een melding bij de leerkrachten.



Energie

"Door hier vandaag te komen helpen, willen we vooral dat onze leerlingen beseffen hoeveel energie het kost om een dierenpark netjes te houden", zegt een begeleider over de actie in Pakawi Park. De leerlingen begaven zich naar de tropische hal, waar ze een halve middag hebben geholpen met onderhoud achter de schermen.