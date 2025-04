Barry Island Pleasure Park

Vrouw krijgt ruim 31.000 euro vanwege ongeluk in attractie

Een Britse vrouw krijgt een vergoeding van 27.000 pond, ruim 31.000 euro, vanwege een ongeluk bij een attractie in een attractiepark in Wales. Het slachtoffer was 16 jaar toen ze in 2022 uitgleed in het Crazy Funhouse van Barry Island Pleasure Park, een pretpark met kermisattracties.

Haar rechtervoet kwam vast te zitten in een opening tussen een helling en enkele panelen. Dat resulteerde in ernstig beenletsel. De valpartij werd naar verluidt veroorzaakt door een overstroming bij één van de obstakels.

De voet van de bezoeker moest geopereerd worden in het ziekenhuis. Naar verwachting zal ze last blijven ondervinden van het ongeval. Er volgde een juridische procedure, die nu heeft geleid tot een schikking.



Aansprakelijkheid

Daarbij heeft de eigenaar geen formele aansprakelijkheid erkend: hij houdt vol dat er niets mis was met het funhouse. De advocaat van de familie denkt daar anders over. "Als de juiste voorzorgsmaatregelen waren genomen, had dit incident voorkomen kunnen worden", meldt hij in een verklaring.