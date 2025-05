Freizeit-Land Geiselwind

Grote brand in Duits pretpark: dit is de schade

Het Duitse pretpark Freizeit-Land Geiselwind werd in maart getroffen door een grote brand, waardoor de seizoensstart twee weken uitgesteld moest worden. Nu de poorten weer open zijn, kunnen bezoekers met eigen ogen aanschouwen wat de schade is.

Het vuur brak half maart uit in de keuken van een restaurant, de eetgelegenheid Bauernschänke. Dat gebouw ging volledig in vlammen op, net als een toiletruimte en een IT-gedeelte. Ook attracties in themadeel Tukis Verrückte Farm werden in de as gelegd.

Zo verdween Tukis Unterwasserwelt, een in 2022 geopende binnenspeeltuin van 1000 vierkante meter. Daarnaast moet de Spielscheune als verloren beschouwd worden, een schuur met arcadegames en gokautomaten. Tot slot liep de attractie Schwanenboote schade op, een carrousel met bootjes in de vorm van zwanen.



Asbest

Beelden van bezoekers laten zien dat er ook tijdens openingsuren nog hard gewerkt wordt om de boel op te ruimen. Er liggen ook talloze grote zakken bedoeld voor het veilig opslaan en afvoeren van asbesthoudend materiaal. Kennelijk is bij de brand asbest vrijgekomen.