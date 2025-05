Walibi Holland

Video: Walibi Holland drie dagen in het teken van gamefestival

Het gamefestival van Walibi Holland lijkt een vaste plek op de kalender gekregen te hebben. Dit jaar vindt game-event Walibi Play voor de vierde keer plaats. Bezoekers kunnen drie dagen lang - vrijdag 2 tot en met zondag 4 mei - op verschillende plekken in het park videogames spelen én prijzen winnen.

Er zijn zes locaties om te gamen: de Main Stage bij het reuzenrad, de Creator Zone bij achtbaan Speed of Sound, de Fortnite Zone op het plein tussen de gebieden Exotic en Speed Zone, de Party Game Zone bij de ingang van Zero Zone, Racing in de Hall of Fame en Just Dance op het plein bij kinderachtbaan Drako.

Het aanbod onder meer uit Fortnite, Minecraft, Roblox, Hot Wheels Unleashed, Fall Guys en Overcooked 2. Op het hoofdpodium staat ook onder andere Rocket League, Disney Speedstorm en Rumble Club op het programma. Youtuber Rick Ruiter, beter bekend als Paraduze, is meerdere keren per dag te ontmoeten. Hij speelt eveneens mee met Fortnite.



Lego-sets

Parkmascotte Walibi laat zich regelmatig zien, in een speciale outfit. Om 16.00 uur start de grote finale. De hoofdprijs is een Nintendo Switch-console, maar spelers maken gedurende de dag ook kans op verschillende Lego-sets en Just Dance-goodies. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een Walibi Play-pin. Walibi Play wordt dit jaar gesponsord door Lego.