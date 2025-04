Attractiepark de Waarbeek

The Rollercoaster Capital of Twente: Attractiepark de Waarbeek opent dit jaar vierde achtbaan

Attractiepark de Waarbeek in Hengelo viert het honderdjarig bestaan met de komst van een vierde achtbaan. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Eigenlijk zou het Twentse pretpark dit jaar één nieuwe attractie openen: de 14,5 meter hoge ballontoren Wolkenvaart.

Nu blijkt dat er nog eens drie attracties aan toegevoegd worden, waaronder dus een rollercoaster. Details worden later bekendgemaakt. In de Waarbeek staan nu drie achtbanen: de nostalgische Rodelbaan uit 1930, Rupsje Mae uit 2022 en Raptor Adventure uit 2023.

Met vier verschillende coasters wordt de Waarbeek zo langzaam maar zeker een serieuze bestemming voor achtbaanjagers. Verschillende grotere trekpleisters moeten het familiepark in Hengelo voor laten gaan. Zo telt Duinrell drie achtbanen, Slagharen heeft er slechts twee. In Avonturenpark Hellendoorn staan vier achtbanen.



Rustig aan

"Elk jaar zeg ik tegen ons team bij de Waarbeek: dit seizoen doen we rustig aan", schrijft directeur Kevin Moespot op LinkedIn. "Maar helaas gaat dat dit seizoen ook niet lukken. We krijgen niet alleen één nieuwe attractie, de Wolkenvaart, maar nog drie erbij, waaronder een achtbaan!" De Wolkenvaart opent naar verwachting in de zomermaanden.