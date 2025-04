Efteling

Foto's: een volledig nieuw interieur voor Efteldingen, de grootste souvenirwinkel van de Efteling

De grootste souvenirwinkel in de Efteling is weer open. Na een maandenlange verbouwing kunnen bezoekers vanaf vandaag weer terecht in Efteldingen, de shop in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Er kwam een volledig nieuw interieur én de winkel is een stuk groter geworden.

Een voormalig magazijn is nu in gebruik als winkelruimte, waardoor Efteldingen voortaan een oppervlakte heeft van ruim 400 vierkante meter. Het idee achter het nieuwe ontwerp is dat Efteldingen letterlijk op de grens tussen magie en realiteit staat. Een boek vormde de basis van het concept.

In het midden van de winkel staat een houten kast die de ruimte in verschillende zones verdeelt. "Boven in de nok komt het sprookjesboek pas echt tot leven: de pagina's dwarrelen en enkele Efteling-bewoners cirkelen rond", aldus de Efteling.



Spreuk

We zien de Vliegende Fakir en Draak Lichtgeraakt uit het Sprookjesbos, een ruiter uit Raveleijn en de Fabelvis uit Symbolica. Ook valt er een spreuk te lezen: "Hier in de Wereld vol Wonderen lijkt de tijd soms stil te staan en komt jouw verhaal tot leven. Zie, hoor, voel, ruik en proef, beleef in het hart van de verwondering, bij het gouden licht van de zon of de zachte gloed van de maan."



Andere opvallende elementen zijn een nostalgisch carrouselpaard en een groot Pardoes-beeld, dat voorheen al in Efteldingen stond. Verder kwam er een roze snoephoek met de naam De Laatste Graai, een directe verwijzing naar de oorspronkelijke naam van Efteldingen uit 1995. Afrekenen kan bij een bemande kassa of bij één van de tien zelfscankassa's.



Paddenstoelen

Bij de heropening van Efteldingen werd ook een nieuwe collectie geïntroduceerd, gebaseerd op de bekende muzikale paddenstoelen uit het Sprookjesbos. De souvenirlijn bestaat uit kommen, glazen, dekens, beelden, tassen, sleutelhangers, keycords, pins, knuffels T-shirts en hoodies.



Efteldingen was ruim drie maanden gesloten, namelijk tussen maandag 6 januari en maandag 14 april. In de tussentijd konden bezoekers terecht in een tijdelijke winkel op het plein bij het Efteling Theater. Die locatie - een grote blokhut - wordt op dit moment weer afgebroken.