Mini Efteling

Speciale avond voor Efteling-fans in de Mini Efteling: attracties, meet-and-greet en Mini Aquanura

De Mini Efteling, een piepklein pretparkje in Brabantse Nieuwkuijk, opent de poorten voor Efteling-fans. Op zaterdagavond 24 mei vindt een speciaal evenement plaats voor liefhebbers, met verschillende extra activiteiten én de première van Mini Aquanura: een miniatuurversie van de bekende Efteling-watershow.

In de Mini Efteling, gelegen in een woonhuis en een tuin, hebben hobbyisten verschillende onderdelen uit het Kaatsheuvelse attractiepark in het klein nagebouwd. Op 24 mei krijgen bezoekers tussen 18.30 en 22.00 uur een kijkje in de keuken.

Er vinden geen reguliere rondleidingen plaats, maar verschillende mini-attracties zijn wel te bewonderen. Dat zijn Carnaval Festival, de Vogel Rok-lasershow, het Spookslot en de Sprookjestuin. Verder staan presentaties op het programma over het maken van poppen en bewegingstechnieken.



Mari van Heumen

Een creatieveling stelt maquettes van het Spookslot en Danse Macabre tentoon. Ook voormalig Efteling-technicus Mari van Heumen is aanwezig voor een toespraak en een meet-and-greet.



Ter afsluiting kan het aanwezige publiek kijken naar de nieuwste aanwinst Mini Aquanura, gelegen in de Sprookjestuin. De entreeprijs bedraagt 10 euro per persoon. Reserveren kan via mini-efteling.nl/fanevent.