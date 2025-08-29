Disneyland Paris

Disneyland Paris vernieuwt vakantiepark: blokhutten in het teken van de Jonge Woudlopers

FOTO'S De Jonge Woudlopers hebben hun intrek genomen in het bungalowpark van Disneyland Paris. Bij het upgraden van de blokhutten in Disney Davy Crockett Ranch lieten ontwerpers zich inspireren door de fictieve scoutingclub uit de verhalen van Donald Duck. De eerste gasten worden maandag 1 september verwelkomd.

Medewerkers van Walt Disney Imagineering hebben onlangs de laatste hand gelegd aan de eerste. In het interieur komen verschillende verwijzingen terug naar Kwik, Kwek en Kwak en hun scoutingvereniging. Voorbeelden zijn posters, klokken, muurschilderingen, lampen en kapstokken.

Op kussens staan de gouden regels van de club. "Hoewel de geliefde vredige, natuurrijke sfeer behouden blijft, bieden deze nieuwe hutten een frisse verhaallijn, geïnspireerd op de avonturen van Donald en Katrien Duck, vergezeld door de Jonge Woudlopers", laat Disney weten.



Charmante details

Het doel is om bezoekers het gevoel te geven dat ze op vakantie zijn "in het eigen bosverblijf van de familie Duck". Volgens Disney moeten "veel charmante details die fans van de Donald Duck-strips ongetwijfeld zullen bekoren" daaraan bijdragen. De komende maanden worden alle huisjes stapsgewijs vernieuwd.



























