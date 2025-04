Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Felle kritiek op toegangspoortjes voor vakantiegasten Slagharen: 'Lijkt wel een strafkamp zo'

Extra toegangscontroles voor verblijfsgasten van Attractie- en Vakantiepark Slagharen zorgen voor een stortvloed aan negatieve reacties op social media. Slagharen heeft hekken met poorten neergezet tussen het pretpark en de verblijfsaccommodaties. Ze gaan alleen open op vertoon van een pasje.

Het gevolg is dat vakantiegasten op piekmomenten even in de rij moeten staan om het attractiepark te kunnen betreden. Voorheen wandelden ze zonder barrières het terrein op. In een Facebook-groep met Slagharen-fans buitelen gebruikers over elkaar heen om het nieuwe controlesysteem de grond in te boren.

"De poortjes zijn nog geen succes", schreef John van Went zaterdag bij een foto van een lange rij voor het controlepunt tussen draaimolen Gallopers en het Frontier Café. Vervolgens ging het los. "Lekker kansloos geregeld...", vindt Dave Hogervorst. "Wat een hel!" schrijft Annelies Bru. "Zo jaag je mensen toch weg? Ik ga wel lekker om de hoek kamperen."



Leedvermaak

Christian Kloese spreekt bij het zien van het tafereel over "een stukkie leedvermaak". Volgens Tristan Pol ontbreekt het bij het Slagharen-management aan een visie. "Ik zou de hekken opengooien. Beter een paar mensen te veel het park op dan je eigen gasten in het gezicht spugen..." Lydia Steensma noemt de aanpassing "in één woord vreselijk". Schandalig, oordeelt Cindy Hartsuiker.



Janice Polderman ziet naar eigen zeggen steeds meer gezelligheid verdwijnen bij "Kleuterschool Slagharen". "Waar wij van uw geld poortjes kopen om u daarna lang in een rij te laten wachten", sneert ze. "Wat een armoe om zo je vakantie te moeten vieren", reageert Ricardo Schellevis. Diny Rewiersma: "Dit is niet normaal." Danielle Weijers: "Wat een afgang dit."



Hoop geld

Angelique Star vraagt zich af waarom Slagharen niet ingrijpt. "Dit kan toch niet waar zijn?!" Fritsie Roskam vindt dat het resort "mooier en mensvriendelijker" mag worden. "Lijkt wel een strafkamp zo. En daar betaal je dan een hoop geld voor." Hij krijgt bijval van Monica Wessels. "Begint mooi op een kamp te lijken, vind ik schandalig."



John Venema weet één ding zeker: deze verandering is geen goede reclame. "Was vroeger toch alles beter? Als ze zo doorgaan, zie ik geen zonnige toekomst voor dit park. Dit gaat op deze manier klanten kosten." Kelly Wagemaker vindt eveneens dat Slagharen achteruitgaat. Ella Hulsman: "Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een zorgeloze vakantie? Spijt dat ik geboekt heb."



Supermarkt

De hatelijke berichten komen enkele dagen nadat Slagharen online al onder vuur lag vanwege het afsluiten van de supermarkt voor dagbezoekers. Ook dat is een gevolg van het installeren van de nieuwe toegangspoorten.



Een woordvoerder verdedigde het beleid vorig jaar al door uit te leggen dat de poorten overlast moeten voorkomen. "Het werkt twee kanten op", zei hij toen. "Na sluitingstijd kunnen gasten van het vakantiepark niet meer het attractiepark op én bezoekers van het attractiepark lopen op deze manier ook niet het vakantiepark in."