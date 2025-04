Efteling

Efteling test elektrische locomotief

Eén van de locomotieven in de Efteling is nu elektrisch. De stoomloc met de naam Aagje werd vorig jaar naar Engeland gebracht voor een ombouw. Eigenlijk had de elektrisch aangedreven trein al in de winter moeten rijden, maar het project liep vertraging op. Nu rijdt Aagje alsnog rondjes.

Bezoekers kunnen de loc op onregelmatige momenten voorbij zien komen. Vooralsnog gaat het om tests zonder wagons. Het is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk wanneer Aagje ingezet zal worden mét bezoekers.

Toen de transitie een jaar geleden werd aangekondigd, beloofde de Efteling showeffecten "om de nostalgische ervaring van een ritje in de Stoomtrein zo veel mogelijk te benaderen". Die zijn nu nog niet zichtbaar.



Alan Keef

Vooralsnog is de Efteling Stoomtrein Maatschappij operationeel als klassieke stoomtrein, met andere locs. Zodra de ombouw van Aagje afgerond is, krijgen de andere twee locomotieven Moortje en Trijntje dezelfde behandeling. Dat gebeurt bij de Engelse smalspoorfirma Alan Keef.