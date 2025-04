Hossoland

Nieuw Pools pretpark Hossoland krijgt vier verschillende achtbanen: komende maand open

In Polen gaat over anderhalve maand een gloednieuw themapark open: Hossoland. Hoewel op het terrein nog veel moet gebeuren, lijkt de aangekondigde openingsdatum van zaterdag 31 mei vast te staan. Inmiddels is meer bekend over het attractieaanbod: Hossoland telt vier verschillende achtbanen.

Dat zijn Podwieszany Rollercoaster, Rollercoaster Syrenki, Mini Rollercoaster en Rollercoaster Wikinga. Dronebeelden van afgelopen weekend laten zien dat zeker drie rollercoasters overeind staan: twee family coasters en een suspended family coaster.

Bijbehorende gebouwen zijn echter nog niet af. Grote delen van het park bestaan nog uit kale zandophopingen. Hier en daar staan losse constructies en decorelementen. Andere opvallende onderdelen zijn een gigantische vuurtoren, een openluchtarena en een zweefmolen in aanbouw.



Hoogseizoen

Op basis van de huidige stand van zaken is het aannemelijk dat Hossoland op 31 mei nog niet volledig gereed zal zijn. Tickets moeten binnenkort in de verkoop gaan. Ze kosten 149 zloty (35 euro) in het laagseizoen en 169 zloty (40 euro) in het hoogseizoen, van eind juni tot eind augustus.



Een tweedagenkaart gaat voor 259 zloty (60,50 euro) of 299 zloty (70 euro) over de toonbank. Wie jarig is, mag op vertoon van een identiteitsbewijs voor 1 zloty naar binnen; 25 eurocent. Kinderen met een lengte tot 85 centimeter betalen geen entree. Volgens de openingskalender duurt het seizoen tot en met vrijdag 31 oktober.