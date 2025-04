Miniatur Wunderland Hamburg

Duitse miniatuurwereld ontruimd vanwege traangasaanval: duizend bezoekers op straat

De grootste miniatuurattractie ter wereld is vandaag ontruimd vanwege een traangasaanval. Tientallen bezoekers van Miniatur Wunderland in de Duitse stad Hamburg klaagden rond 11.30 uur over ademhalingsproblemen, tranende ogen en een brandende keel. Men besloot om alle aanwezige personen te evacueren.

Zo'n duizend bezoekers stonden vervolgens op straat. Brandweerwagens, ambulances en een spoedarts kwamen uit voorzorg ter plaatse. Volgens de brandweer zijn uiteindelijk 46 mensen getroffen. Zij hadden last van irritatie aan de ogen en luchtwegen.

26 personen zijn ter plekke behandeld. Eén slachtoffer moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Na het ventileren van de ruimtes kon de overdekte miniatuurwereld weer opengesteld worden, iets meer dan een half uur na de ontruiming.



25 miljoenste

De politie heeft een traangasbus aangetroffen in het gebouw, maar het is nog onduidelijk wie ermee gespoten heeft en waarom. Miniatur Wunderland trok vorig jaar nog bijna 1,6 miljoen bezoekers. Afgelopen maand werd de 25 miljoenste bezoeker verwelkomd sinds de opening in 2000.