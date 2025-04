Efteling

Traumahelikopter in de Efteling vanwege medische noodsituatie

In de Efteling is vanmiddag een traumahelikopter geland. Bezoekers zagen hoe de hulpdienst rond 15.45 uur arriveerde op de Speelweide in het Reizenrijk. Uit voorzorg bleef vliegende tempel Pagode tijdelijk aan de grond.

Ook de Stoomtrein reed even niet. Naast de helikopter kwamen meerdere ambulances en een politiewagen ter plaatse. Aanleiding voor het oproepen van de hulpverleners was een medische noodsituatie van een bezoeker.

Een zwangere vrouw beviel voortijdig, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Uit privacyoverwegingen wordt verder geen informatie verstrekt.