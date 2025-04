Bobbejaanland

Bobbejaanland: storing bij 42 meter hoge Sledge Hammer blijkt 'complexer dan verwacht'

De 42 meter hoge thrillride Sledge Hammer in Bobbejaanland staat al een tijdje stil. Hoewel de attractie in de week vóór de seizoensstart feilloos functioneerde, ontstonden op de tweede openingsdag problemen met één van de motoren. Dat bevestigt een woordvoerster van het Vlaamse pretpark aan Looopings.

Ze spreekt over "de wet van Murphy". "De attractie heeft perfect gedraaid en was goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV", laat de voorlichtster weten. Toch trad op zondag 6 april een technisch mankement op.

"Sindsdien zijn we achter de schermen de problemen aan het oplossen, zowel met interne als externe partijen." Het defect blijkt "complexer dan verwacht". Bobbejaanland hoopt dat de Sledge Hammer na de paasvakantie weer open kan, in de vierde week van april.



Duitse fabrikant

Sledge Hammer is een giant frisbee van de Duitse fabrikant Huss Park Attractions, geopend in 2004. Aan een 30 meter hoge constructie hangt een arm met een schijf die tijdens de rit 42 meter de lucht in wordt geslingerd. Dat gebeurt met een topsnelheid van zo'n 100 kilometer per uur.