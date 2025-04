Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen-bezoeker laat hond achter in auto, beveiliging grijpt in

Een bezoeker van Attractie- en Vakantiepark Slagharen heeft vanmiddag een hond achtergelaten in een hete auto op het parkeerterrein. Passanten hoorden geblaf komen uit een wagen. Daarop werd de beveiliging ingeschakeld.

Die heeft de situatie kunnen oplossen, bevestigt een woordvoerder van het Overijsselse pretparkresort aan Looopings. Het was buiten 22 graden Celsius. In een stilstaande auto kan de temperatuur al binnen een kwartier oplopen tot 45 graden.

Het incident vond plaats rond 13.35 uur. De automobilist werd al snel gelokaliseerd, weet de voorlichter. "Het is direct opgelost met de eigenaar van de hond en de hond was gelukkig oké", laat hij weten.



Aangelijnd

Honden zijn welkom in Slagharen, mits ze aangelijnd zijn. Voor een dagbezoek is geen toeslag nodig. Op de centrale parkeerplaats, tegenover de hoofdingang, bevindt zich ook de boerderij waar vakantiegasten kunnen inchecken voor hun verblijf.