Disneyland Paris

Bezoekers Disneyland Paris krijgen voorproefje op Disney Adventure World

Disneyland Paris geeft bezoekers vanaf volgende week een voorproefje op Disney Adventure World, de reïncarnatie van het Walt Disney Studios Park. Geïnteresseerden kunnen vanaf zaterdag 19 april een maquette van het park bewonderen, inclusief de toekomstige uitbreidingen.

Het gedetailleerde model wordt neergezet bij de uitgang van Animation Celebration, waar de theatervoorstelling Frozen: A Musical Invitation wordt opgevoerd. "Een indrukwekkend en kleurrijk schaalmodel geeft een blik op de toekomstige uitstraling van het vernieuwde en uitgebreide park", laat Disney weten.

Men benadrukt dat de oppervlakte van het park ongeveer verdubbeld zal worden ten opzichte van openingsjaar 2002. "Deze miniatuurreplica geeft iedereen de kans om de omvang van dit uitbreidingsproject beter te begrijpen, van World of Frozen tot Adventure Way en de nog te realiseren meeslepende The Lion King-wereld."



Zweefmolen

Het model toont ook een nieuwe attractie die vandaag werd aangekondigd: een zweefmolen rond de Pixar-film Up. De klassieke ride wordt dit jaar neergezet tegenover een nieuwe bootjesmolen van Tangled, die al grotendeels overeind staat.