Disneyland Paris

Disneyland Paris werkt aan speurtocht in piratengebied Adventureland

Disneyland Paris voegt iets nieuws toe aan het piratengedeelte van parkdeel Adventureland. In de duistere grotten van Adventure Isle wordt een nieuwe permanente speurtocht gerealiseerd. Het achtergrondverhaal van de beleving zal verwant zijn met de attractie Pirates of the Caribbean.

Bij de entree van de grotten komen boodschappen te hangen van iconische Pirates-personages. Zij dagen passanten uit om hun bezittingen te zoeken. "Je moet de verschillende grotten verkennen op zoek naar, onder andere, een sleutelbos verloren door een hond", laat Disney weten.

"Hij heeft de sleutels nodig om de piraten te bewaken die opgesloten zitten in de donkere gevangenissen van het fort." Er wordt gezorgd voor "handgeschilderde posters en rekwisieten". De installatie moet in het najaar van 2025 af zijn.



The Curse of the Black Pearl

"Naast het verrijken van de verhaallijn van Adventure Isle zal het ook de verschillende ervaringen in Adventureland met elkaar verbinden", aldus Disney. Pirates of the Caribbean opende in 1992. De eerste Pirates-film The Curse of the Black Pearl verscheen in 2003. In 2017 zijn figuren uit de filmreeks toegevoegd aan de darkride.



Disneyland Paris houdt zich momenteel vooral bezig met het transformeren van het Walt Disney Studios Park. Het aangrenzende Disneyland Park is al jaren een ondergeschoven kindje: de laatste grote nieuwe attractie opende bijna twintig jaar geleden. Dat was Buzz Lightyear Laser Blast in 2006.



Niet per se nodig

Volgens Disneyland-directrice Natacha Rafalski is het niet per se nodig om extra attracties neer te zetten in het Disneyland Park. "De ervaring in onze parken draait niet alleen om de attracties", vertelde ze afgelopen weekend in een interview met weekblad Le Point.



"Ik denk aan de nieuwe show Tales of Magic, die afgelopen januari van start ging, of de renovatie van onze belangrijkste attracties. Zo hebben we nieuwe scènes geïntegreerd in de attractie Le Pays des Contes de Fées."