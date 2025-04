Disneyland Paris

Disneyland Paris kondigt renovatie aan voor Rivers of the Far West: nieuwe scènes

Disneyland Paris vernieuwt de Rivers of the Far West, de waterpartij rond Big Thunder Mountain in parkdeel Frontierland. Op dit moment vinden al ingrijpende werkzaamheden plaats in het cowboygebied vanwege de maandenlange renovatie van de iconische mijntrein. Als die klus achter de rug is, wordt ook de omgeving opgeknapt.

Naast regulier onderhoud aan de landschappen en de dierfiguren langs de oevers belooft Disney nieuwe scènes, met taferelen gebaseerd op originele ontwerpen van Disney-legende Marc Davis. Voorbeelden zijn een buffel op een prairie en een hert dat drinkt uit de waterval.

Verder voegen vormgevers authentieke rekwisieten toe, afkomstig uit het Amerikaanse Westen van de negentiende eeuw. Rondvaartboot Molly Brown, onderdeel van Thunder Mesa Riverboat Landing, wordt eveneens "van voor tot achter" gerenoveerd.



Mark Twain

Vroeger beschikte Disneyland over twee boten in Frontierland: Molly Brown én Mark Twain. Laatstgenoemde boot is jaren geleden uit de vaart gehaald en verwaarloosd. De sluiting van Big Thunder Mountain duurt naar verwachting tot half juni. Voor de overige werkzaamheden is nog geen tijdspanne bekend.