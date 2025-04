Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris opent overdekte boulevard World Premiere op 15 mei

Disneyland Paris legt de laatste hand aan World Premiere, de opvolger van Studio 1 in het Walt Disney Studios Park. De overdekte boulevard met een winkel en horecagelegenheden opent officieel op donderdag 15 mei. Vandaag, bij de viering van het 33-jarig bestaan van het resort, toont men de stand van zaken in een korte video.

World Premiere zal functioneren als de toegangspoort tussen het entreegebied en de rest van het park, dat in 2026 wordt hernoemd naar Disney Adventure World. Bezoekers wanen zich de gasten van een glamoureuze filmpremière in het hart van Hollywood, omringd door palmbomen en onder een permanente sterrenhemel.

In het interieur zijn veel verwijzingen naar Los Angeles en andere Disney-belevingen verwerkt. Een hapje eten kan bij The Hollywood Gardens Restaurant. De Searchlight-kiosk biedt snacks en drankjes aan. Een nieuwe souvenirwinkel, in de stijl van klassieke Amerikaanse warenhuizen uit de jaren twintig, heet Mickey's of Hollywood Boutique.



Bioscoop

Via het entreeportaal van een bioscoop - het Disney Theater - bereiken bezoekers straks World Premiere Plaza: een theaterdistrict geïnspireerd op Broadway en West End. Disney zegt hard te werken om dit parkdeel, dat voorheen behoorlijk kaal oogde, te transformeren tot "een dynamische en warme omgeving". Een eerste fase is al af.