Disneyland Paris

Make-over voor Disneyland-hotel Sequoia Lodge vanaf 2026

Disneyland Paris gaat opnieuw een hotel renoveren. Na Disney Hotel New York in 2021 en het Disneyland Hotel in 2024 komt in 2026 Disney Sequoia Lodge aan de beurt. Volgend jaar start een "ambitieuze transformatie" van het 1010 kamers tellende complex, sinds 1992 gelegen aan de oever van Lake Disney.

Het thema van Disney Sequoia Lodge werd gebaseerd op lodges in Amerikaanse nationale parken. Bij de make-over wil men een Disney-sausje introduceren, door meer aandacht te hebben voor dieren uit Disney-animatiefilms. Men belooft dat de houten inrichting "en de authentieke, warme sfeer die gasten koesteren" behouden blijft.

Wel komt er een "frisse look" door meer licht "en een vleugje moderniteit" toe te voegen. "Het ontwerp brengt een eerbetoon aan de schoonheid van de natuur, geïnspireerd op bosgebieden." Alle ruimtes, van de kamers tot de lobby en van de eetgelegenheden tot de winkel, worden opnieuw vormgegeven.



Gefaseerd

In tegenstelling tot Hotel New York en het Disneyland Hotel blijft Disney Sequoia Lodge gewoon geopend tijdens de ingrijpende werkzaamheden. De renovatie, die in 2026 van start gaat, wordt gefaseerd uitgevoerd. Een exacte tijdsplanning is nog niet bekendgemaakt.